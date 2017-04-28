Öğrenciler İhtiyaç Sahipleri İçin Pedal Çevirdi

Diyarbakır'da farklı özel okullarda eğitim gören 100 öğrenci, veli ve öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahibi çocuklar için bisiklet turu düzenledi.



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Her basket 1 hayata dokunuş" adlı bisiklet turu, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağı'ndan Sur ilçesinde bulunan Mardinkapı'ya kadar 7 kilometrelik bir parkurda yapıldı.



100 öğrencinin toplum hizmeti kapsamında veli ve öğretmenleriyle birlikte katıldığı organizasyonda toplanan 90 voleybol, futbol ve basketbol topları ihtiyaç sahibi okullara dağıtıldı.



Öğrenciler, hem eğlendiklerini hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduklarını ifade etti.