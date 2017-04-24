Öğrenciler İçin Empati Odası Oluşturuldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında 'Saygı' değeri konulu bir etkinlik düzenlendi.



Kumluca Şehit Ömer Halisdemir öğrencilerine farklılıkları sevmenin önemini anlatmak amacıyla okulun spor salonunda bir "Empati Odası" hazırlandı. Çalışma ile ilgili bilgi veren Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Hüseyin Orhantekin, "Bu çalışmamız ile engelli kardeşlerimizi unutmadığımızı onları her zaman daha iyi anlamamız gerektiğini, Öğrencilerimizin engellilerin yaşadıkları zorlukları daha iyi anlamalarını sağlamak için oluşturduğumuz Empati Odası'nda onların görmeden, duymadan, bacaklarını kullanmadan hareket etmelerini; oluşturduğumuz parkurlarla engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları anlamalarını sağladık. Öğrencilerimizin bu sayede hem bakış açılarını değiştirdik hem de kendilerini karşıdaki insanın yerine koyma ve onları anlama becerisini geliştirdik" dedi.



Orhantekin, "Yapılan etkinlikler sonunda öğrencilerimizin düşüncelerini ve hislerini dile getirdiği duygu defterinde gördük ki engellileri anlamak için onlara uzaktan bakmak yetmiyor, onlar gibi karanlıkta yaşamak, onların bindiği tekerlekli sandalyeye binmek, o koltuk değneklerini kullanmak gerekiyor." - ANTALYA