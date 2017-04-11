Öğrenciler hem trafiği denetledi, hem kask dağıttı



BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizcilik öğrencileri hem trafiği denetledi, hem kask dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolüyle yurt genelinde başlatılan 'Trafikte Gençlik Hareketi'ni Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi sürdürüyor. Gönüllü öğrenciler trafik denetlemelerine katıldı. Merkezde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle, Altınova'da ise İlçe Jandarma Trafik Denetleme ekipleriyle gerçekleşen trafik denetlemelerine katılan Gençlik Hareketi öğrencileri, kask takmayan motosiklet sürücülerine kask dağıtırken, otomobil ve otobüs kullanan sürücülere de çeşitli hediyeler verdi.

Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu Genel Koordinatörü Görme Engelli Namık Tuncel'in de destek verdiği denetimlerde öğrenciler; motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemini anlatırken, otomobil ve otobüs şoförlerine de trafikte motosikletlilere de yol vermeleri gerektiğine ilişkin mesajlar verdiler.