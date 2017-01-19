Öğrenciler Harçlıklarından Halep'e Yardım Topladı

Diyarbakır'da eğitim veren özel bir okulun öğrencileri Halep'e yardım kampanyası düzenledi. Harçlıklarından topladıkları paralarla yardım malzemesi alan öğrenciler, farkındalık oluşturmak için de alışverişlerini son bir yıldır terör mağduru olan Sur esnafından yaptı.



Özel Diyarbakır Bilfen Okulları öğrencileri, Karakoç Grup ve Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'un da katkılarıyla Halep'e yardım malzemesi gönderdi. Harçlıklarını biriktiren öğrenciler, toplanan 10 bin TL civarındaki parayla yardım malzemesi aldı. Yardım malzemelerini de farkındalık oluşturmak ve başkalarına örnek olması amacıyla Sur esnafından yapmayı tercih eden öğrenciler, böylece hem Halep'e hem de son bir yıldır mağdur olan Sur esnafına bir katkıda bulunmak istediklerini belirtti.



"Alışverişi Sur esnafından yaparak onlara da yardım etmek istedik"



Özel Diyarbakır Bilfen Okulları 10. sınıf öğrencisi Muhammed Elmacı, "Halep'teki kardeşlerimizin gerek maddi gerek manevi şekilde yardıma ihtiyaçları olduğunu hocalarımızla oturup konuştuk. Gerek harçlıklarımızla gerek kullanmadığımız eşyalarımızla, kimin gönlünden ne koptuysa herkes bir şekilde bir yardımda bulundu. Alışverişi de Sur esnafına destek olmak için oradan yaptık" diye konuştu.



Rozerin Merak ve Emircan Çetin de Sur esnafından alışveriş yapmayı tercih ettiklerini ifade ederek, "Son bir yıldır sokağa çıkma yasakları nedeniyle esnaf mağdur olmuştu. Böylelikle onlara da yardım etmek istedik" ifadelerini kullandı.



"Bu drama duyarsız kalamazdık"



Özel Diyarbakır Bilfen Okulu kurucularından ve edebiyat öğretmeni Zihni Çapın ise okul ve öğrencileri olarak son yıllarda bu coğrafyada yaşanan drama duyarsız olamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Halep'te yaşanan insanlık dramıyla ilgili üst düzey bir duyarlılık oluştu. Bu amaçla öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından bu bölgede yaşayan insanların mağduriyetini giderme anlamında bir kampanya başlatıldı. Öğrencilerin büyük bir kısmı gerek harçlıklarından gerekse velilerinden aldıklarıyla ve kısmen bizim de katkılarımızla beraber toplanan paraları geçen yıl ciddi anlamda mağduriyet yaşayan Sur esnaflarımızı ziyaret ederek hem onlara yardım anlamında hem de bu yardımın gideceği insanlara yardım anlamında bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturmak istedi. Bu kampanyayı öğrencilerimizle beraber yürüttük. Alışverişlerimizi beraber yaptık. Malzemelerin parasal olarak tutarı 10 bin TL civarında. Daha çok acil ihtiyaç konumunda olan malzemeleri temin ettik. Bunları öğrencilerimizle beraber kolileyip ilgili kuruluşlara teslim ettik. Yine benzer bir kampanyayı kardeş okul olarak Sur ilçesinde bulunan İskender Paşa İlköğretim Okulu'na da yine öğrencilerimizin ve velilerimizin katkılarıyla kırtasiye, giyim, ayakkabı ve benzeri malzemeleri ulaştırdık". - DİYARBAKIR