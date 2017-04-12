Öğrenciler Güzel Ezan Okumak İçin Yarıştı

Küçükçekmece'de düzenlenen 'Yıldız Bilaller, Ezanı Güzel Okuma' Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.



Küçükçekmece İsmail Hakkı Uludağ İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde ilçe genelinde düzenlenen 'Yıldız Bilaller, Ezanı Güzel Okuma' Yarışması, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Küçükçekmece'de ortaokullar arasında, İsmail Hakkı Uludağ İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yakup Yücedağ koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmada 13 öğrenci kıyasıya yarıştı ve dereceye girenler ödüllendirildi. Programa Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kanıcı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



"Habeşli Bilal'e selam olsun"



Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, ezanların önemine dikkat çektiği konuşmada, "Bu ezanlar bu selalar 15 Temmuz'da koca tankları durdurdu. İşte bu İslam'ın gücüdür. O, yiğitlere o gücü İslam'ın gücü vermiştir. Habeşli Bilal'e selam olsun. Çocuklarımızı tebrik ederim" dedi.



"Ezan bir başkaldırıdır, bunu biz 15 Temmuz'da da gördük"



Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden ise, "Ezan 622 yılında Peygamber Efendimiz'in hicretinden sonra okunmaya başladı. Mescid-i Nebevi yapıldıktan sonra ezanın önemi ortaya çıktı. Ezan bir başkaldırının timsalidir. Bunu biz 15 Temmuz'da da gördük. Ezanlar ve salalarla birlikte bu millet başkaldırıyı anladı ve bizi böyle bir beladan korudu. Bu anlamda çocuklarımızı tebrik ediyorum. Yarışmayı organize edenlere de teşekkür ederim" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kanıcı da ezanların güzel okunmasının önemine dikkat çekerek, öğrencileri tebrik etti.



Oratorya gösterisi duygusal anlar yaşattı



Konuşmaların ardından 13 ortaokul öğrencisi jüri karşısında ezan seslendirerek, performans sergiledi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programda, İsmail Hakkı Uludağ İmam Hatip Ortaokulu ilahi korosu ilahiler seslendirdi. Din Kültürü Öğretmenleri eğitmenliğinde Kutlu Doğum Haftası'na özel oratoryo gösterisini sunan öğrenci grubu ise dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. - İSTANBUL