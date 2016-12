Öğrenciler, Görme Engelli Süheyla'ya Işık Oldu

ARTVİN Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli 47 yaşındaki Süheyla Köse'nin talebi üzerine ders kitabını seslendirerek kayda geçirdi. Öğrencilerin kitabı seslendirmesi nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren görme engelli Köse, "Eğitimin bana en büyük katkısı sıcak dostluklar oldu" diyerek öğrencilere teşekkür etti.



Topluma Hizmet Uygulama Dersi kapsamında görme engellilere yönelik proje yapmayı kararlaştıran AÇÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri, araştırma sonrasında, Artvin'in Ardanuç İlçesi Bereket Köyü'nde yaşayan ve büyüklerinin ders kitaplarını okumasıyla ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 2'nci sınıfa kadar yükselen görme engelli Süheyla Köse'ye yardım etmeye karar verdi.



'Karanlığı Aydınlatan Ses' adını verdikleri proje kapsamında harekete geçen öğrenciler, Köse'yle iletişim kurduktan sonra onun talebi doğrultusunda, "Hukukun Temel Kavramları' adlı ders kitabını seslendirmeye başladı. 13 öğrenci, 116 bölümden oluşan kitabı 2 ayda seslendirdi. Kendi imkanlarıyla yurtta, okulda ve evlerinde kitabı seslendirerek kaydeden öğrenciler, MP3 formatındaki kayıtları Süheyla Köse'ye verdi.



HER BAŞARILI İNSANIN ARKASINDA AİLESİ VARDIR



Öğrencilerin daveti üzerine projenin tanıtımı için üniversitede düzenlenen etkinliğe katılan görme engelli Süheyla Köse, kendisi için yapılanlar nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi, "Bugün benim için en güzel gün. Engellilerin ailelerine seslenmek istiyorum. Her başarılı insanın arkasında ailesi vardır. Baba, ağabey, abla gibi. Ama şu anda benim kocaman bir ailem var. Edirne'den, Ardahan'a kadar dostlarım, arkadaşlarım, öğretmenlerim var. Eğitimin bana en büyük katkısı sıcak dostluklar oldu. Bu nedenle ailelerden duyarlı olmalarını istiyorum, öğrenci arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.



OKUYAN KIZIM AMA DİPLOMA BENİM



Görme engelli Süheyla Köse'nin en büyük destekçilerinden biri olan 97 yaşındaki babası Latif Köse de, ilkokul üçüncü sınıfa kadar okuyabildiğini anlattı, kızının ders notlarını okuyarak üniversiteyi kazanmasına da katkı sağlamaya çalıştığını belirterek, "Ben okumadım, kızımın okuması için elimden geleni yapacağım. Liseyi bitirdiğinde diplomasını ben aldım. Üniversiteyi bitirdiğinde de eğer yaşıyorsam diplomasını yine ben alacağım. Okuyun kızım ama diploma benim" dedi.



'Karanlığı aydınlatan ses' projesiyle ilgili konuşan AÇÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selcen Çelik Uzuner de, "Öğrencilerle birlikte nasıl bir proje yapacağımız düşünürken arkadaşlarımız Engelliler Derneği ile iletişime geçerek görme engellilere yönelik çalışma karar aldı. Ardanuç'ta üniversiteyi büyük azmi ve cesaretiyle kazanan Süheyla Köse'den bahsettiler. Süheyla hanımın talebi doğrultusunda ders kitabını 13 öğrenci arkadaşımız okulda, evde, yurtta ve özelikle gece ve sessiz ortamlarda çalışarak kaydetti. Güzel bir sonuç aldığımız düşünüyorum, öğrencilerimi tebrik ediyorum dedi.



AMACIMIZ İKİ KREDİLİK DERSİ GEÇMEK DEĞİL



Seslendirme çalışmasına katılan AÇÜ Sosyal Bilimler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Ferhat Kaya da, "Amacımız iki kredilik dersi geçmek değil. Projemizi öncelikle üniversitemize, daha sonra ilimize ve bölgemize, ardından da ülkemize yaymak çabasındayız. Sosyal bilgilerin doğasına uygun olarak biz de çok şey kazandık. Bilmediğimiz şeyleri yaşayarak öğrendik. Projeyi yaymak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.