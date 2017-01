Öğrenciler 'Dumana Duyarlı Acil Çıkış Kapısı' Tasarladı

MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da kırsal mahallede eğitim gören 2 kız öğrenci, Adana'daki yurt yangınında akranlarının hayatını kaybetmesinden etkilenerek, yangınlarda can kaybı yaşanmaması amacıyla dumana duyarlı otomatik açılan acil çıkış kapısı tasarladı.



Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Şenocak Ortaokulunda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri Ayşe Aslan ve Sibel Önal, Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği'ne katılmak için proje arayışı sırasında, Adana'nın Aladağ ilçesinde çoğunluğu kız öğrencilerinden oluşan 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasından etkilenerek, yangınlardaki can kaybını önlemeye ilişkin çözüm üretmeye karar verdi.



Öğretmenlerinden ve öğrenci arkadaşlarından da zaman zaman destek alan Aslan ve Önal, marangozda, her katında acil çıkış kapısı bulunan örnek bir ahşap bina maketi yaptırdı.



Makete tel örgüden oluşan yangın merdiveni, dumana duyarlı sensör, siren, ışık, acil çıkış kapısı ve bataryadan oluşan mekanizmayı yerleştiren öğrenciler, "Yangın Sensörüne Duyarlı Acil Çıkış Kapısı" ismini verdikleri projeyle, yangında can kayıplarının önüne geçmeyi amaçladı.



Yangın sırasında siren çalarak bina içerisindekileri uyaran ve aynı anda acil çıkış kapılarını açarak içeridekilerin kolay bir şekilde tahliye olmasını sağlayan projeyi geliştiren kız öğrenciler, çalışmalarıyla yaklaşık bir ay önce bin 100 eserin yarıştığı Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği'nde "buluş" dalında 2'ncilik elde etti.



Maliyeti çok düşük



Öğrencilerden Ayşe Aslan, öğretmenlerince verilen proje ödevini hazırlamak için çalışma başlattıkları sırada Aladağ'daki yurt yangınının meydana geldiğini, olaydan etkilenerek yangınlarda can kaybını önlemek üzere proje hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.



Gelecek yıl kendisi ve arkadaşlarının lise eğitimi için yurtta kalacağını aktaran Aslan, "Gelecek yıl biz de yurtta kalacağız. Bu olayın bir benzeri bizim başımıza da gelebilir. Yangınlarda can kaybı yaşanmaması için böyle bir proje tasarladık." dedi.



Projelerini öğretmenleriyle paylaştıklarında onların da mutlu olduğunu ve kendilerine büyük destek verdiğini belirten Ayşe Aslan, kısa süre içinde projelerini tamamladıklarını kaydetti.



Projenin uygulanabilirliğinin çok kolay olduğunu vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:



"Bu projemiz yurtlarda, okullarda, hastanelerde, pansiyonlarda çok kolay uygulanabilir. Böylece çok büyük binalardaki yangınlarda can kaybının önüne geçilebilir. Bu nedenle böyle bir proje düşündük. Maliyeti de çok düşük. Güç kaynağı olarak akü kullandık. Günlük hayatta çok kolay uyarlanabilir. Binaya yerleştirdiğimiz sensör, yangın sırasında dumanı algılayarak kilitli olan acil çıkış kapısının otomatik olarak açılmasını sağlıyor. Aynı anda siren çalmasını sağlayarak bina içerisindeki insanları uyarıyor. Adana'daki yangında arkadaşlarımız acil çıkış kapılarının açılmaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Biz projemizle bu kapıların kapalı olmasını, ancak yangın sırasında otomatik olarak açılmasını amaçladık. Projemizle katıldığımız Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği'nde buluş dalında 2'nci olduk, Şanlıurfa'da ise 1'inci olduk. Bu başarı bizi çok mutlu etti, gururlandık. Bir köy okulunun böyle bir proje yaparak büyük bir derece elde etmesi bizi ayrıca mutlu etti."



Sibel Önal da geliştirmek istedikleri yöntemle bir kişinin dahi yangından kurtulmasına vesile olmanın bütün emeklerine değeceğini söyledi.



İtfaiye ve yetkililere bildirilecek bir sistem de eklenecek



Okulun müdür yardımcısı ve proje sorumlusu Ahmet Eroğlu da öğrencilerinin kendilerini Aladağ'daki yangında hayatlarını kaybeden çocukların yerine koyarak projeyi hazırladıklarını belirtti.



Kendilerinin de öğrencilerine her türlü desteği verdiğini ifade eden Eroğlu, Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği'nde projelerinin çok beğenildiğini ve dereceye girdiğini söyledi.



Projelerinin üzerine yeni eklemeler yapacaklarını aktaran Ahmet Eroğlu, "Projemizi bir okula, yurda kurmak istesek birkaç günde kurulabilecek bir sistem. Bu projemizi daha da geliştirmek istiyoruz. Yapacağımız eklemelerle yangın anında acil çıkış kapılarının açılması ve sirenin çalmasının yanında hemen itfaiye ekiplerinin de bilgilendirilmesini istiyoruz. Onun için projemize yeni bir sistem daha ekleyeceğiz. Acil çıkış kapısı açılır açılmaz itfaiyeye ve ilgili müdür veya müdür yardımcısının cep telefonuna anında mesaj ve arama yoluyla bildirim sağlanmış olacak. Yine güç kaynağında yaşanabilecek sorunlar için enerjiyi güneş enerjisinden sağlayabilecek sistem ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.