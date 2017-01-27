Öğrenciler Doğal Yollarla Peynir, Turşu, Sirke Üretiyor - Kütahya

Kütahya'da, yetenekli çocuklara eğitim verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler doğal yollarla peynir, turşu ve sirke yapımını öğreniyor.



Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Fazıl Akkoç, AA muhabirine, doğal yaşamı özendirme ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında öğrencilerin, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle doğal ürünler ürettiğini söyledi.



"Bilim ve Sanat Merkezi olarak, toplumda yaşayan herkesi ilgilendiren projeler hazırlayıp uyguluyoruz." diyen Akkoç, projelerle başta çocuklar olmak üzere toplumdaki herkesin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.



Merkezde eğitim gören öğrencilerin talebi üzerine doğal yaşamı özendirici proje hazırladıklarını aktaran Akkoç, şöyle konuştu:



"Çocuklarımız burada herkesin evlerinde rahatlıkla üretebileceği doğal ürünler üretiyor. Daha önce tam buğday ekmeği, sirke, turşu gibi ürünler ürettiler. Şimdi de il merkezine yakın bir köyden temin ettiğimiz sütle peynir üretimini gerçekleştirdiler. Burada eğitim gören çocuklar özel çocuklar. Yediklerine içtiklerine özen gösteriyorlar. Anne ve babalarına olduğu gibi gittikleri okuldaki arkadaşlarına da örnek oluyorlar. Hatta kamuoyunda da yaptıkları faaliyetlerle lider olarak önder oluyorlar."



"Doğal ürünlerle beslenmeleri çok önemli"



Proje Koordinatörü Özlem Sunar da çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için doğal beslenmelerinin önemini vurguladı.



Sunar, projeyle öğrencilerine doğal ürünler tüketmeyi öğretmeye çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Aslında bunu artık herkes biliyor ve kabul ediyor. Biz de bu kapsamda çocuklarımıza bunu anlatarak ve uygulayarak öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız bundan sonraki yaşamlarında bunları kullansınlar istiyoruz. Hatta başta anne ve babalarına olmak üzere bu konuda herkese örnek olmalarını sağlamaya çalışıyoruz."



Projede görev alan 5. sınıf öğrencisi Beyza Köse ise proje sayesinde doğal besinleri tüketmenin daha sağlıklı olduğunu öğrendiğini anlattı.



Herkese evlerinde yapabilecekleri doğal besinleri tüketmeyi tavsiye eden Köse, "Günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok ambalajlı ürün içerisinde glikoz şurubu denilen madde kullanılıyor. Bu maddenin de birçok hastalığa yol açtığını öğrendim. Bence ambalajlı ürünler yerine doğal ürünler üretip tüketmeliyiz." ifadelerini kullandı.