Öğrenciler Çubuk Çayı Çevresinde Temizlik Yaptı

Çubuk ilçesinde öğrenciler, "Temiz Toplum Temiz Çevre İçin El Ele" kampanyası kapsamında Çubuk Çayı çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Çevre temizliğine Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve yaklaşık bin öğrenci katıldı.



Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce organize edilen, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği kampanya katılanlara eldiven, şapka ve çöp poşeti dağıtıldı.



Atatürk Parkı'nda başlayan temizlik çalışması, 6 kilometrelik Yeşil Çubuk Parkı ve Çubuk Çayı Vadisi'nde devam etti.



Toplanan çöpler kamyonlarına konuldu. Çenet ve Acehan öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.



Çenet, çocuklara küçük yaşta doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak için kampanya başlattıklarını söyledi.



Tüm vatandaşların çevreye duyarlı olmasını isteyen Çenet, "Bu kampanyanın Çubuk için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Bu çocuklarımızın, dünyanın kendi evleri olduğunu unutmadan yaşayabilecekleri bir mekan gayreti içerisindeyiz. Çevre temizliği yaparken gelişi güzel atılmış pet şişeleri, sigara izmaritleri ve muşambalar bulduk. Bu konuda biraz daha hassasiyet olursa faydalı olacaktır." dedi.



Acehan ise öğrencilerle güzel bir bahar temizliği yaptıklarını ifade etti.



Çubuk'ta çok güzel bir doğa bulunduğunu dile getiren Acehan, "Bu güzelliğin korunması gerekiyor. Çubuk Çay Vadisi bölgesinde kimyasal atıklar, şişe atıklarını ve insanların piknikten bıraktıkları atıkları temizliyoruz. Asıl amacımız çocuklarımıza çevre temizliğini öğretmektir." diye konuştu.



Öğrenciler ise çevre temizliğine katıldıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.