Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde öğrenciler, camide bir araya geldi.



Kovancılar Merkez Camisi İmamı Nurullah Çolak, Çok Programlı lise öğrencileriyle bir araya geldi. İmam Çolak tarafından öğrencilere İslam ve caminin anlamı aktarıldı.



Namazı sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten imam Çolak, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için de çeşitli tavsiyelerde bulundu. - ELAZIĞ