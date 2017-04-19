Öğrenciler barışı resmetti

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BURSA - Onur Market'in geleneksel olarak düzenlediği okullararası resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Bu yıl 90 okuldan bin 600 eserin katıldığı resim yarışmasını "Hayalinde dünya barışını çiz" temasıyla gerçekleştirildi. Özen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özen, "Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar ve çatışmalar yaşanıyor. Bundan da en çok çocuklar etkileniyor. Arzumuz çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren barış gönüllüsü olması. Bunu İstanbul ve Bursa'daki öğrencilere yönelik düzenledik. Ödül alan ve bu yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olduklarını belirten Özen, "Türkiye'nin en büyük 8'inci perakende şirketi durumuna geldik. 6 il de 154 mağazamızla milyonlarca müşteriye hizmet ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında perakende sektörünün ilk 5 firması arasına girmektir. Bursa'dan kazandığımızı da Bursa ile paylaşıyoruz" diye konuştu.

1, 2, 3 ve 4. sınıf kategorisinde Çalı İlkokulu'ndan Sude Ener, 5 ve 6. sınıf kategorisinde Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan İlkokulu'ndan Ekin Eldem ve 7-8'inci sınıflar kategorisinde Selçuk Hatun Ortaokulu'ndan Deniz Altun birinci oldu.

Salonda ise yapılan çekilişte davetlilere hediye çeki takdim edilirken, dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

(SD-MŞ)