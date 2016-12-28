Öğrenciler atıkları kaynağında ayrıştırmayı öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi ve Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen Kocaeli Kaynağında Ayrıştırma Projesi(KOKAP) ile toplumda atıkların kaynağında ayrı toplanması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla pilot ilçe olarak seçilen Körfez'de bulunan okullarda eğitim programları gerçekleştirildi.

OKULLARDA EĞİTİM

Proje kapsamında ilk tur eğitim çalışmaları 11 okulda gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantıları Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve sınıf öğretmenliğinde okuyan öğrencilerinden oluşan gönüllüler tarafından yapıldı. Proje kapsamında 100. Yıl Atatürk İlkokulu, Uluğbey İlkokulu, Emlak Konut İlkokulu, Özel Körfezim İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Nene Hatun İlkokulu, Fahri Korutürk İlkokulu, Anadolu İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu'nda toplam 2 bin 873 öğrenciye eğitim verildi.

GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMA

Eğitimler çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından görsel ve interaktif çalışmalar yapıldı. Çöp ile atık arasındaki farkı, yapılan etkinlikle gösteren eğitmenler, öğrencileri çevreye karşı nasıl daha duyarlı olacakları konusunda bilinçlendirdi. Sınıfta örnek atık kutuları oluşturan eğitmenler; öğrencilere hangi atığın çöp, hangi atığın geri dönüştürüleceğini uygulamalı olarak gösterdi.

PROJE DEVAM EDECEK

Proje çerçevesinde pilot olarak seçilen Körfez bölgesinde eğitimler 47 okul ile devam edecek. İkinci eğitimler kapsamında 10 bin 685 öğrenciye verilecek eğitimle çevre bilincinin oluşturulması için çalışmaların erken yaşta başlaması, bilgilerin pekiştirilmesi, bu yöndeki faaliyetlerin gelecek nesillerin çevrenin önemi ve bu konudaki farkındalığının yüksek seviyede olmasına önemli derecede katkı sağlaması amaçlanıyor.