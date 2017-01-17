Öğrenciler Asker ve Polisleri Ağırladı

Sarıgöl ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri, asker ve polisleri ağırlayarak, yanlarında olduklarını ve destek verdiklerini belirttiler.



Atatürk Ortaokulu öğrencileri evlerinde annelerine hazırlattıkları çeşitli yiyecekleri, okullarına davet ettikleri asker ve polislere ikram ederek ağırladılar.



Düzenlenen etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Kasım Çelebi ile askerler ve polisler katıldı.



Polis ve askerleri okullarında ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ülkemiz için şehit ve gazi düşen polislerimizi, askerlerimizi yanlarında olduğumuzun bir nişanesi olarak okulumuzda ağırladık.Bundan büyük bir gurur duyduk.Bizler ve öğrencilerimiz, kahramanca ülkemizin birlik ve bütünlüğü için çalışan güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.



Öğrenciler polis şapkaları ve asker üniformaları giyerek, "Hepimiz Polisiz, Hepimiz Askeriz" ve "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" şeklinde slogan attılar.



Polis ve askerleri ağırlayan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri bir süre polis, asker ve Kaymakamla sohbet etti.