Öğrenciler, Arkadaşları İçin Pazarcı Oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ilkokul öğrencileri "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek olmak amacıyla harçlıklardan biriktirdikleri parayla satın aldıkları tezgahta pazarcılık yaptı.



"Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında, harçlıklarıyla mahallede kurulan pazarda tezgah açan Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, buradan kazandıkları parayla ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardım ulaştırmaya çalıştı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projeyle öğrencilerin paylaşma, kardeşlik, sorumluluk gibi duyguları öğrendiğini kaydetti.



Okul Müdürü Ömer Burgaç da amaçlarının öğrenciler arasındaki birlik beraberlik duygusunu geliştirmek merhamet ve yardımlaşma duygusunu ön plana çıkarmak olduğunu belirtti.



Öğrencilerden gelen talep ve velilerin izni doğrultusunda bu çalışmanın yapıldığını ifade eden Burgaç, yaklaşık bir hafta açık kalacak tezgahtan elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini söyledi.