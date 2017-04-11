Öğrenciler Arıtma Tesisini Gezdi

Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, Zonguldak Belediyesi atık su artıma tesisini ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dumlupınar İlkokulunda eğitim öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencileri, belediyenin atık su arıtma tesisini ziyaret ederek, atık suların doğaya yeniden salınmadan önce uygulanan işlemler hakkında bilgi aldı.



Okul Müdürü İdris Yavuzyılmaz ve sınıf öğretmenleri Nafiye Tayran eşliğinde Zonguldak Belediyesine ait atık su arıtma tesisini gezen öğrenciler, şehrin atık sularının nasıl arıtılıp çevreye zararsız hale getirildiğini öğrendi.