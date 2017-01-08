Öğrenciler, Ankara Valisi Topaca'yı Kar Tatili Mesajına Boğdu

Başkentli öğrenciler, Twitter hesabından okulların tatil olmadığı açıklamasını yapan Ankara Valisi Ercan Topaca'yı mesaj yağmuruna tuttu.



Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, "Sevgili öğrenciler, meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler" şeklinde paylaşımda bulundu. Vali Topaca'nın açıklamasının ardından Ankaralı öğrenciler hayal kırıklığına uğradı. Bazı öğrenciler karara tepki gösterirken, bazıları ise mizahi yaklaşımlarda bulundu.



Topaca, @Onur16601445 kullanıcı isimli öğrencinin kendisine yazdığı, "Camdan bugün bakma valim, Gönlümüzü yakma valim. Bu gece kar yağdı say, Gel okulları eyle tatil" şiirini de paylaştı.



Vali Topaca'nın mesajını yorum yağmuruna boğan öğrencilerin attığı bazı tweetler ise şöyle:



"@xperfectdemz: Daha saat erken hemen karar vermeseydin keşke



@pinkyqueenx Bir tatil için tadımız kaçmasın valicim tatil yapıver



@xburaky: Valim camdan penguen girdi ya nasıl tatil olmaz



@EyupSaidKarasu: Yağsın kar taneleri koca koca, Tatil için sevinsin öğrenci hoca, Ankara soğuğuyla meşhurdur Ne olur tatil yap Ercan Topaca!



@iremdilaraa: Kuzenim yazmış de lütfen." - ANKARA