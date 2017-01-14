Öğrenciler Aileleri ile Birlikte Kitap Okuyacak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğrencilerin aileleri ile birlikte kitap okumaları için proje hazırlandı.



Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Güldane Başaran, Öğrenci Veli Temsilcisi Şengül Cebeci, öğrenci temsilcileri, öğretmen ve idarecileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a iki yeni projelerinin sunumunu yaptı. Okul Aile Birliğinin Başkanı Başaran, '23 Nisan Bayramında Çocuklarımızı Eğlendiriyoruz, Onlara Bayramı Yaşatıyoruz' projesini ile ilgili bilgi verirken öğretmen Yıldırım Cebeci ise, 'Biz Kocaman Bir Aileyiz' Projesini tanıttı.



Cebeci, proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 'Annemle Okuyorum ve Ana Baba Kitaplığı' etkinliği ile ilgili şu bilgiyi verdi:



"İlk olarak her hafta pazartesi günleri bütün sınıflar son derste anneler ile beraber okuma yapmaktadır. Sınıflarda, okuma odasında ve konferans salonunda bazen anneler okuyor çocuklarımız dinliyor, bazen de çocuklarımız okuyor anneler dinliyorlar. İkinci olarak velilerimiz için seçtiklerimiz kitaplığı okulumuzun giriş bölümünde ve yalnızca velilerimizin okuyacakları kitaplardan oluşmaktadır. Kitaplıktan velimiz okuyacağı kitabı kendisi alıyor. Aldığı kitabı ve ismini deftere yazıyor, kendi işlemini kendisi yapıyor."



İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş, iki projenin de çok güzel olduğunu ve kendisinin de kitap okunmasının teşvik edilmesi kapsamında çalışmalar yürüttüğünü ve okulun bu konuda yaptığı çalışmalara her türlü desteği vereceğini söyledi. Karakuş, bu konuda Okul Aile Birliği Başkanının da duyarlı olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek sunumu yapanları ayrı ayrı tebrik etti. - ANKARA