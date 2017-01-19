Öğrenciler, Adliyeyi Yakından Tanıyor

Akçaabat Yıldızlı Anadolu Lisesi rehberlik servisince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Adliye Günleri" projesi kapsamında, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin hukuk fakültesi tercihine yön verilmesi amaçlanıyor.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, hukuk fakültesini tercih etmeyi düşünen öğrencilerin, cumhuriyet savcılığı, hakimlik ve avukatlık gibi meslekleri yakından tanımaları için duruşmalara izleyici sıfatıyla katıldıkları belirtildi.



Açıklamada, öğrencilerin bu mesleklerin çalışma ortamlarını ve koşullarını yerinde görmelerine fırsat verildiğine işaret edilerek, meslek seçimlerinde öğrencileri bilinçlendirmek ve sağlıklı kararlar vermelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "4. Adliye Günleri" projesi kapsamında, proje ekibi ve öğrencilerin Trabzon Adalet Sarayı'na ziyarette bulunduğu kaydedildi.



Ziyaretin iki gün sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:



"Ziyarette, Trabzon Adalet Sarayı'nın birçok birimindeki iş akışını yerinde gören öğrenciler, duruşmalara izleyici olarak katılarak hakim ve cumhuriyet savcılarıyla gruplar halinde görüşüp, meslekleri hakkında ayrıntılı bilgi edindi. Akabinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu ile toplantı salonunda bir araya gelen öğrenciler, Başsavcı Kutanoğlu'na avukatlık, hakimlik ve cumhuriyet savcılığı unvanlarının kapsamını sordu."



Açıklamada, öğrencilerin son olarak Trabzon Ağır Ceza Mahkemesindeki bir duruşmaya izleyici olarak katıldıkları ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Adliye Günleri Projesi ile öğrencilerin, başarı öykülerine sahip kişilerle buluşarak, kendilerine örnek alabilecekleri başarılı modeller belirlemeleri ve bu yolla bilinçli çalışma zemini oluşturmaları, ayrıca öğrencilerin gözlemleri ve edindikleri bilgiler ışığında doğru hedefler belirleyerek, kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarının projenin beklenen sonuçları arasında yer aldığı öğrenildi."



Açıklamada, proje sorumlusu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Arzu Sargın'ın da şu ifadelerine yer verildi:



"Geleneksel bir kimlik kazanan proje her eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmeye devam edilecek. Proje kapsamının genişletilerek, ilgili kuruluşlar ve kişilerden de yardım alındığı takdirde farklı kurumlar ve meslek gruplarının da projeye dahil edilmesini düşünüyoruz. Bu sayede öğrencilerin lise döneminde meslek seçimine yönelik yaşadıkları belirsizlik ve bundan kaynaklanan yoğun kaygı ve kararsızlık durumları geniş perspektifte ele alınarak en aza indirgenebilecek."