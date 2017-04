Öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri Için Fidan Dikti

15 Temmuz şehitleri Yusuf Elitaş ve Yusuf Çelik anısına, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Belediyesince organize edilen törenle bin öğrenci fidan dikti.



Gökçeyurt Mahalle Mezarlığı yanındaki alanda düzenlenen ağaç dikme töreni, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Törende konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 15 Temmuz'un tarihi önem taşıdığına değinerek, Türk milletinin bu darbe girişimini püskürtmesiyle bir destan yazdığını ifade etti. Akgül, "15 Temmuz'da sureti haktan görünüp, kendi içimizden çıkan o 'kutsal' dediğimiz asker kıyafetini giyen alçaklar, bu millete, tabiri caizse bir darbe kalkışmasında bulundular. Ama bu millet, yüreğiyle bileğiyle imanıyla o gece onların bütün hesaplarını alt üst etmiştir." diye konuştu.



Türkiye'nin geçmişten bugüne sürekli sıkıntılar yaşadığını belirten Akgül, bundan sonra gelecek tehlikelere karşı her vatandaşa görevler düştüğünün altını çizdi.



Ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için gençlere tavsiyelerde bulunan Akgül, şunları söyledi:



"Kendimizi çok çok iyi yetiştireceğiz, hem sanatta, hem sporda, hem kültürde, her alanda kendimizi yetiştirmek zorundayız. Başka yolu yok bunun ötesinde, bu vatanı, bu bayrağı, bu ezanı, hep birlikte en güzel şekilde savunmak. Bunun için de her birimize büyük görevler düşüyor. Bir ve beraber olacağız, bu milletin doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine her rengiyle bir millet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bizi bölmeye çalışanlara asla ve asla prim vermeyeceğiz, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi."



Konuşmaların ardından bin öğrenci, şehitlerin adının yazıldığı künyelerin bulunduğu fidanları dikti.