Öğrenciden Erdoğan'ı Gülümseten Soru: Eşinizin 'Eve Gelirken Bir Ekmek Al Demeyi Özledim' Dediği Oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referanduma sayılı günler kala canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a sorulan sorulardan bir tanesi ise hem onu hem de ekran başındaki izleyicileri güldürdü. Söz alan öğrenci Erdoğan'a "Göründüğü üzere programlarınız çok yoğun. Hiç ailenizde buna sitem oldu mu ya da eşinizin 'Tayyip bey eve gelirken bir ekmek al demeyi özledim' dediği oldu mu?" diye bir soru yöneltti. Erdoğan ise, "Ailem zaten benimle beraber yürüyor. Eşim benimle beraber, çocuklarım benimle beraber. Hepsi sağ olsunlar beraber koşturuyoruz. Beraber yürüdük çünkü biz bu yollarda." diyerek cevap verdi.

"AİLEM ZATEN BENİMLE BERABER YÜRÜYOR"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ailem zaten benimle beraber yürüyor. Eşim benimle beraber, çocuklarım benimle beraber. Hepsi sağ olsunlar beraber koşturuyoruz. Beraber yürüdük çünkü biz bu yollarda. Başından beri, evlendiğim andan itibaren, şu anda da beraber yürümeye devam ediyoruz. İşte bu gün Şanlıurfa'da yine beraberdik. Sadece benimle kalmıyor. O da gidiyor konuşmalar yapıyor aynı zamanda değişik yerlerde. Kızlarım aynı şekilde, değişik STK'larda, sivil toplum örgütlerinde kızlarım konuşmalar yapıyorlar. Oğlum aynı şekilde Türkiye'yi şu anda mekik dokur gibi dokuyor. O da koşturuyor. Allah onlardan da razı olsun.

"EVLATLARIMIN HEPSİ İYİ YETİŞTİ"

Evlatlarımın hepsi de iyi yetiştiler. Onlara da mesela kızlarıma bu ülkede okuma hakkı verilmedi. Bu ülkede okuyamadıkları için imkanımız müsaitti ve yurt dışına gönderdik. Yurt dışında da en iyi üniversitelerde okudular, yetiştiler ve dönüp geldiler. Oğlum öyle. O da en iyi üniversitede okudu. Masterini Harvard'da yaptı. Büyük kızım Berkeley'de doktorasını yaptı. Küçük kızım London School of Economics'de aynı şekilde masterini yaptı. Demek ki kapılar açılıyor. Kendi ülkesinde, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya...

"SİZİN KIZINIZ NEDEN TÜRKİYE'DE OKUMUYOR?" DİYE SORUYORLAR

Bana batılı dostlar diyordu ki 'Siz Müslüman değil misiniz?' Müslümanız. 'Peki niye sizin kızınız Türkiye'de okuyamıyor?' İşte anlatıyoruz. Kimin sistem sıkıntısı olduğunu, kimin rejim sıkıntısı olduğunu anlatıyoruz. Asıl rejim sıkıntısı olan da onlar. Onlar hiçbir zaman Cumhuriyet rejimine, cumhurun rejimine sahip çıkmadılar. Şu anda da her şey gayet iyi gidiyor. Ama ben gittiğim yerlerden oraların geleneksel yiyecekleri nelerse, onlardan alıp getiriyorum."



