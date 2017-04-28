Öğrenci Yurtları Yararına Kermes

Söğüt ilçesinde, Etuğrulgazi Erkek ve Kız Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler yararına gıda, giyim ve ev tekstili ürünlerinin satışa sunulduğu kermes açıldı.



Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu bahçesindeki kermesin açılış törenine, Söğüt Belediye Başkan Vekili Celal Güneş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Baygeldi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirle öğrencilere destek sağladıklarını söyledi.



Kermesin, 5 Mayıs'a kadar devam edeceği bildirildi.