Amasya'nın Taşova ilçesinde faaliyet gösteren özel bir erkek öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı.



Taşova Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği itfaiye ekipleri, yurtta çıkan yangında binada mahsur kalanları tahliye etti ve güvenli alana çıkardı, daha sonra yangını söndürdü.



Yurt Müdürü Aziz Yazıcı, yaptığı açıklamada, öğrenci yurtlarındaki tatbikatların yıl boyunca sürdürüleceğini belirtti.



Yazıcı, "Amacımız, acil durumlarda herhangi bir can kaybının meydana gelmemesidir. Öğrenci ve görevliler, olası bir yangın anında neler yapacaklarını bu tatbikatla öğrendiler. İtfaiye yetkilileri, öğrencileri ve bizleri yangınla ilgili bilgilendirdi. Yangın tahliye tatbikatı neticesinde görülen eksik ve noksanlıklarımızı öğrendik." şeklinde konuştu.



Daha sonra, itfaiye personeli tarafından yurtta kalan öğrencilere ve personele yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.