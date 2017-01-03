Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden öğretmenler, yurtta bulunan 9 öğrenciyi binadan çıkarırken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.



Yangın, bugün akşam saatlerinde Urganlı Mahallesi'ndeki Urganlı Kurs ve Eğitim Gören Talebelere Yardım Derneği Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen alevleri fark eden öğretmenler, yurttaki 9 öğrenciyi binadan tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayı duyan veliler ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yurdun çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. - Manisa