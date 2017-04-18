Öğrenci Velisinin Hakemin Aracına Zarar Verdiği Iddiası

- Zarar verilen araçtan görüntü

Aracına zarar verilen hakem Ahmet Köse ile röportaj

Zarar verilen araçtan görüntü

Güvenlik kamerası görüntüsü Kütahya'da, Okullar Arası Yıldızlar Basketbol Türkiye Birinciliği Müsabakalarını yöneten hakemin otomobiline, "karşılaşmayı iyi yönetemediği" gerekçesiyle bir öğrenci velisi tarafından zarar verildiği iddia edildi.



Kütahya'da yapılan basketbol karşılaşmalarını yönetmek üzere Kütahya'ya gelen Eskişehir bölgesi hakemlerinden Ahmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il dışından Kütahya'ya gelen bir sporcu velisi tarafından aracına zarar verildiğini iddia etti.



Aracını emaneten hakem arkadaşı Resul Uğurlu'ya verdiğini ve aracın arkadaşına ait olduğu sanılarak zarar verildiğini dile getiren Köse, şöyle konuştu:



"Karşılaşmaları yönetmek üzere il merkezinde bulunan Dumlupınar Spor Salonundaydım. Arkadaşım Resul Uğurlu da Ziraat Mahallesi'nde yeni yapılan spor salonunda görevliydi. Arkadaşım oraya gitmek için arabayı benden aldı. Maçta birçok sıkıntı yaşanmış, hakemlere saldırı olmuş. Oradaki olaylardan sonra Ankara'da özel bir kolejden gelen bir öğrenci velisi olduğu tespit edilen kişi, hakem arkadaşımın hangi arabayla spor salonuna geldiğini takip ederek, arkadaşımın arabası zannettiği arabaya, yani benim arabama zarar vermiş. Arabaya tekmeyle vurmuş, arabanın sağ tarafına ve kapılara arabasıyla sanki yanlışlıkla çarpma süsü vererek zarar vermiş."



Aracına zarar veren şahsı güvenlik kameralarından tespit ettiklerini ve avukatları aracılığıyla şahıstan şikayetçi olduklarını kaydeden Köse, "Müsabakalarda yaşanan bu tür olaylar gerçekten çok üzücü. Bunlar müsabakalara katılan çocuklarımızı da olumsuz etkiliyor ve okullara da zarar veriyor. Gerçekleşmemesi gereken bir olaydı. Bundan gerçekten üzüntü duyduk." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, söz konusu şahsın araca zarar verdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Spor salonunun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde şahsın aracın yanına gelerek tekme ve yumruklarla araca zarar verdiği görülüyor. Yine aynı şahsın aracıyla geri gelerek araca çarptığı da ileri sürüldü.