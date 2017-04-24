Öğrenci Topluluğundan Başkan Asya'ya Ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu gönüllülerini makamında ağırladı.



MŞÜ Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Elemanı Hatip Erdoğmuş ve topluluk gönüllüleri, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti. Başkan Asya, makamında ağırladığı gençlerle çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Asya, öğrencilere yönelik yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.



Üniversite öğrencilerinden gelen talep ve önerileri hemen değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Feyat Asya, gençlerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Üniversite öğrencilerinin en büyük sıkıntılarından biri olan ulaşım konusunu kısa bir sürede çözüme kavuşturduklarını kaydeden Başkan Asya, bunun yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç duyduğu birçok çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.



Rutin çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Başkan Feyat Asya, gençlere yönelik birçok etkinlik yaptıklarını ve bu etkinlikleri devam ettireceklerini ifade etti. 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim' anlayışı ile çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Asya, görev süresi içinde başlattığı istişare geleneğini sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Başkan Asya, konuşmasının ardından öğrencilerin talep ve önerilerini not aldı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ