Öğrenci Servislerine "Kış Lastiği" Denetimi

Sandıklı ilçesinde jandarma trafik ekipleri köylerden ilçe merkezine taşımalı eğitim yapan öğrenci servislerinde kış lastiği denetimi yaptı.



Sandıklı ilçe jandarma trafik ekipleri sorumluluk alanlarındaki öğrenci servis araçlarını kış lastiği uygulamasından geçirdi.



Köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan 21 aracın lastiklerinin kış lastiği ve yeni olup olmadığını denetledi.



Kontrole tabi tutulan araçlarda bulunması gereken malzemelerin kontrolü, araçların ve sürücülerin öğrenci taşımaya uygun olup olmadığı ve özellikle araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmelik denetimleri uygulandı.



Denetimlerde 21 öğrenci servis aracının tamamında kış lastiği takılı olması nedeni ile jandarma ekipleri şoförleri tebrik ederek, kış lastiği kullanmayan araçlara 655 sayılı K.H.K.'nın 28/2-b maddesi gereğince 602 TL idari para cezası kesileceği yönünde uyarıda bulundu.