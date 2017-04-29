Öğrenci Servisindeki Patlamanın Nedeni Belli Oldu

İstanbul'da öğrenci servisinde meydana gelen patlamaya, minibüse bırakılan el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi.

Öğrenci Servisindeki Patlamanın Nedeni Belli Oldu

İstanbul'da öğrenci servisinde meydana gelen patlamaya, minibüse bırakılan el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi.

Kaynak: Dunya.com

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