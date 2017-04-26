Öğrenci Servisindeki Patlama - Servis Aracı Olay Yerinden Kaldırıldı

Pendik'te, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan servis aracındaki patlamayla ilgili bir şüphelinin arandığı belirtildi.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste meydana gelen patlamaya ilişkin, servis minibüsüne öğrenci görünümlü bir kişinin çantasını bırakarak ayrıldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Çantayı araca bıraktıktan sonra, şoföre kısa süre içinde geleceğini söyleyerek uzaklaştığı ileri sürülen şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.



Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



Yaralıların tedavisi sürüyor



Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin de patlamanın yaşandığı minibüsün bulunduğu yere gelerek, olaya ilişkin bilgi aldı.



Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın henüz çok yeni olduğunu belirterek, olay yeri incelemesinin ardından detayların ortaya çıkacağını söyledi.



Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Şahin, "7 yaralı var ancak hayati tehlikesi olan kimse bulunmuyor. Hepsinin tedavileri hastanelerde sürüyor." diye konuştu.