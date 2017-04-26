Öğrenci Servisinde Patlama

Pendik'te özel bir üniversitenin servis aracında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Öğrenci Servisinde Patlama

Pendik'te özel bir üniversitenin servis aracında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com


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