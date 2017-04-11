Öğrenci Servisi Tır'a Çarptı 1 Ölü, 11 Yaralı(Olay Yeri)

KAYSERİ'nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi yakınlarında lise öğrencilerinini taşıyan servis minibüsü, yoğun sis nedeniyle hareket halindeki TIR'a çarptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.



Karaya mahallesindeki öğrencileri ilçedeki çeşitli okullara getiren taşımalı ögrenci servisinin karıştığı kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi. Yapılan ilk tespitte 1 öğrencinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Bünyan ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.