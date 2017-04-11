Öğrenci Servisi Tır'a Çarptı: 1 Öğrenci Öldü (3)

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ



Kayseri'nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi'nde öğrencileri okullara götüren taşımalı servis midibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan servis şoförü 59 yaşındaki Mustafa Sarıçiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ölü sayısı 2'ye yükseldi. Lise öğrencisi 16 yaşındaki Rifat Öztürk kaza yerinde ölmüştü. kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken, 9 yaralının tedavileri sürüyor.



