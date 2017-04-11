Öğrenci Servisi Tır'a Çarptı: 1 Öğrenci Öldü (2)- Yeniden

KAYSERİ'nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini okullarına götüren taşımalı servis midibüsü, yoğun siste tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkarken TIR'la çarptı. Midibüsün ve TIR'ın devrildiği kazada 1 öğrenci öldü, 1'i midibüs sürücüsü olmak üzere 10 kişi de yaralandı.



Bünyan İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki Karakaya Mahallesi'nden ilçe merkezindeki liselere öğrencileri taşıyan 59 yaşındaki Mustafa Sarıçicek yönetimindeki 38 SP 275 plakalı midibüs ile tali yoldaki Burhaniye Kardeşler Kavşağı'ndan Kayseri- Bünyan- Özvatan karayoluna çıkmak istedi. Bu sırada aşırı sis nedeniyle, Kayseri- Özvatan karayolunda giden Abdurrahman Bağcı yönetimindeki 38 VZ 084 TIR 'ın 38 YN 654 plakalı dorsesine sağ arkadan çarptı. Kaza sırasında taşımalı öğrenci servisi ile TIR devrildi. Lise öğrencisi 16 yaşındaki Rifat Öztürk kaza yerinde ölürken 4 öğrenci Bünyan Devlet, durumları ağır 5 öğrenci ile midibüs sürücüsü Kayseri Eğitim ve Araştırma ile ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Abdurrahman Bağcı jandarma tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralı midibüs sürücüsü Mustafa Sarıçicek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Trafik kazasında yaralanan öğrencilerden Hayriye Kara, Sinan Palandöken, Bekir Ceyhan,Mustafa Palabıçak ve Ali Beğendik'in Kayseri'deki hastanelerde tedavileri sürüyor.



Jandarma yetkilileri bölgedeki aşırı sisin halen devam ettiğini, Kayseri- Bünyan- Özvatan karayolundaki araç sürücülerinin dikkatli olmalarını önerdi.



- Kayseri