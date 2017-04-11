Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı



KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile tırın çarpıştığı öğrenildi. Kazada iki öğrencinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin da yaralandığı öğrenildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.