Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adem A.'nın kullandığı 07 C 82142 plakalı okul servisi ile Serkan E.'nin kullandığı 07 GRC 32 plakalı otomobil Manavgat ilçesi Ilıca-Kumköy kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün yanında bulunan eşi Hülya K.E. hafif yaralanırken serviste bulunan 7 öğrenci kazayı yara almadan atlattı. Kazanın öğrenci servisinin kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, SRC ve Psikoteknik Belgesi olmadığı, sürücü belgesinin de yetersiz olduğu belirlenen servis şoförü hakkında yasal işlem yapıldı. - ANTALYA