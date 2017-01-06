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Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü 41 Yaralı
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Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü 41 Yaralı

Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü 41 Yaralı

Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Kaynak: Dunya.com

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