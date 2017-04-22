Öğrenci servisi dehşet saçtı... O anlar güvenlik kamerasında

Refüjdeki araçları yıktı, 5 aracı hurdaya çevirdi



SAMSUN - Samsun'da öğrenci servis minibüsünün 5 araca çarparak hurdaya çevirmesi ve refüjdeki ağaçları yerinden sökmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 2. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Necatibey İlkokulu önünde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü sarhoş olduğu iddia edilen 55 C 0549 plakalı öğrenci servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak önce park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Buradaki 3 otomobilde büyük hasar oluşurken, hızını alamayan servis aracı daha sonra da refüjde bulunan ağaçları yerinden sökerek metrelerce ilerledi. Servis aracı daha sonrasında da yolun sonunda park halinde bulunan 2 araca çarparak güçlükle durabildi.

Kazayı cep telefonuyla kaydederek anlatan Savaş Kiraz, kazaya karışan servis sürücüsünün alkollü olduğunu iddia ederek, "Çocuklarımızı bu servis şoförlerine mi emanet ediyoruz?" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Olayda şans eseri yaralı bulunmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

(ED-SLH-