Öğrenci Servisi Cinayetine Ömür Boyu Hapis İstemi

BURSA'da kendisine yeterince servis verilmediği gerekçesiyle tartıştığı 20 yıllık arkadaşı Mesken Servisçiler Kooparatifi Başkanı 50 yaşındaki Arif Akçay'ı tabanca ile öldürdüğü öne sürülen Servis İşletmecisi 55 yaşındaki Nazif Özkan'ın yargılanmasına başlandı. Özkan, "O gün kendisi ile bize yeterince servis vermedikleri için tartışıp kavga ettik. Ben de belimdeki tabancamla yere iki el ateşe ttim. Ama onu vurduğumu hatırlamıyorum. Sonradan öğrendim. Teslim oldum. Suçsuzum" dedi.



Olay, merkez Yıldırım İlçesi'nde geçen eylül ayında meydana geldi. Okullara öğrenci servisi işletmeciliği yapan Nazif Özkan, kendisine yeterince servis taşımacılığı verilmediği iddiasıyla Mesken Servisçiler Kooparatifi Başkanı Arif Akçay ile tartıştı. Akçay ile Özkan aynı gece konuyu tekrar konuşmak için saat 23.30 sıralarında, Selçukbey Mahallesi'nde bir çay bahçesinde buluştu. Taraflar arasında tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Nazif Özkan, yanında bulunan tabanca ile Arif Akçay'a 2 el ateş etti. Baş ve bacağından yaralanan Akçay, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Nazif Özkan, 2 gün sonra telefon ile aradığı polis tarafından evinde gözaltına alındı.



Hakkında, Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Nazif Özkan'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada kendilerine bir önceki yıla oranla çok daha az öğrenci servisi taşımacılığı verildiğini söyleyen Özkan, şöyle dedi:



"Bu konuyu arkadaşım Arif Akçay ile konuşmak için bir çay bahçesinde buluştuk. Kendisine bunun nedenini sorduğumda bana, 'Sana hesap mı vereceğim?' dedi. Sonra da küfür etti. Aramızda çıkan kavga sırasında bana yumruk attı. Bir ara silah ile beni vurmasından korktum. Bu endişe ile belimdeki tabancamı çıkartıp yere doğru 2 el ateş ettim. Kendisini vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra çekip gittim. Ardından onu vurduğumu duydum. Teslim oldum. Suçsuzum."



Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenebilmesi için davayı erteledi.



- Bursa