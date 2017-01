Öğrenci, Öğretmen ve Veli Birlikte Kitap Okuyor

Batman Aydınkonak Ortaokulu'ndaki öğrenciler, her gün 20 dakika sınıfta öğretmen ve velileri ile kitap okuyor.



Aydınkonak Ortaokulu yöneticileri, Batman Valiliğinin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir süre önce başlattığı "Okuma Sevdası Projesi" kapsamında, farkındalık yaratmak amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilerin birlikte kitap okuduğu program başlattı. Bu kapsamda her gün okula gelen veliler, sınıfta çocuklarıyla 20 dakika kitap okuyor.



Okul müdürü Erdal Demirkaya, çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmesi için öğrenci, öğretmen ve velilerin beraber kitap okuduğu bir ortam oluşturduklarını söyledi.



Bu amaçla okula gelen velilerin dersliklerde çocuklarıyla kitap okuduğunu dile getiren Demirkaya, "Velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle o saatte okuma faaliyeti yapıyoruz. Velilerimizi de bu projeye katmamızın nedeni öğrencilerimizin kendilerini yalnız olmadıklarını hissettirmelerini sağlamaktır. Bu şekilde farkındalığı daha fazla artıyoruz." dedi.



Velilerden Suat Eke ise büyük memnuniyet duyduğu uygulamayı desteklediğini belirterek "Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığına destek amacıyla geldik. Çocuklarımızla beraber okulda kitap okuyoruz, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



Cengiz Alkan da her gün okulda çocuğuyla kitap okuduğunu anımsatarak "Evde ve her yerde çocuklarımıza destek için buradayız. Kitap okumak güzeldir. Okuyarak geleceği, aydınlık günleri göreceğiz." diye konuştu.



6. sınıf öğrencisi Ayfer Alkan da okumanın önemine işaret ederek okuma saatinin her gün uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.



Öğrencilerden Devran Aksoy da ailelerinin kendilerine destek olduğunu aktararak "İlk günlerde kitap okumak istemiyorduk çünkü bize destek olanlar yoktu. Şimdi anne ve babalarımız geldiği için daha çok okumak istiyoruz." dedi.