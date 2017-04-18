- Öğrenci öğretmen tokatlaşması sosyal medyada



PEKİN - Çin'de bir kız sınıfında öğretmen kötü davranışı sebebiyle öğrencisini azarlıyor. Öğrenci kendisine tokat atması için yüzünü göstererek öğretmeni tahrik ediyor. Öğretmen sinirlerine hakim olamayınca öğrencisini tokatlıyor. Tokadı yiyen öğrenci hemen öğretmene bir tokatla karşılık veriyor. Ancak iş iki tokatlaşma ile bitmeyince öğrenciler olaya müdahale ediyor. Bu arada olayı bir öğrenci cep telefonuyla görüntülüyor. Görüntüler sosyal medyaya aktarılınca tıklama rekoru kırıyor.