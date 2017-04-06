Öğrenci Koçluğu ve Farkındalık Semineri
Devlet Konservatuvarı tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Devlet Konservatuvarı tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2003
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Salon 2003
Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Öğrenci Koçluğu ve Farkındalık Semineri
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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