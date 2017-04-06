Öğrenci Koçluğu ve Farkındalık Semineri

Devlet Konservatuvarı tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Öğrenci Koçluğu ve Farkındalık Semineri

Devlet Konservatuvarı tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2003

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Salon 2003

Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Öğrenci Koçluğu ve Farkındalık Semineri

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Konser
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