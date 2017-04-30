Süpervizyon alın, öğrenci koçluğunuzda fark yaratın!



Öğrenci Koçluğu Süpervizyonu'nun Amacı



Öğrenci koçuna deneyim kazandırmak, bakış açısını genişletmek ve koçluk sürecini değerlendirmesine yardımcı olmaktır.



Öğrenci Koçluğu Süpervizyonu'nun Faydaları



Öğrenci koçunun, öğrenci ile yapacağı koçluk sürecinde bilgi ve becerilerini geliştirecek şekilde deneyim kazanmasına yardımcı olunan bir süreçtir.



- Koçun öğrenci ile olan iletişimini geliştirir.



- Koç ve süpervizör birebir görüşürler ve koçun öğrenci ile yaşadığı zorluklar üzerinde çalışma olanağına sahip olurlar.



- Koçluk mesleğini en üst düzeyde sergileyecek kaliteye ve etik standartlara olan bağlılığın sağlanmasına katkıda bulunan bir süreçtir.



Öğrenci Koçluğu Süpervizyonu'na kimler katılabilir?



Temel koçluk eğitimine katılmış olan koçlar.



Profesyonel koç olup, öğrenci koçluğu alanında çalışmak isteyenler.



- Öğrenci Koçluğu eğitimi alıp bu alanda deneyim kazanmak isteyenler.



"Akademik kadromuz hakkında detaylı bilgi almak için: http://www.univerist.com/kadromuz/ "



Mentör ve profesyonel koç kadronuz hakkında bilgi alabilir miyim?



"UPKD Türkiye, ICF (İnternational Coaching Federation) üyesi olan ve Öğrenci koçluğu alanında fiilen görev yapan profesyonel koçlar ve mentörlerden oluşmaktadır. Akademik Kadromuz, en az 128 saatlik, ICF akredite bir eğitim programından geçmiş, o programın tüm gereklerini tamamlamış, en az 100 saat profesyonel pratik deneyimi olan (Öğrenci Koçluğu Alanında) ve bununla birlikte kendi üzerinde ciddi bir şekilde çalışan, sürekli eğitimlerle kendini destekleyen, koçluk yaptığı alanda kendini geliştiren, koçluk prensiplerini yaşam prensipleri haline getirilmiş profesyonel iş ortaklarımızdan oluşmaktadır."



Detaylı Bilgi için: http://www.univerist.com/kadromuz/Profesyonel



Koç ve mentörlerinizin çalışma şekli ve genel özellikleri nasıldır?



Öğrenci koçluğu süpervizyonu seansları ortalama bir saat (60 Dakika) sürmektedir ve aşağıdaki etik değerlere uymayı yaşam prensipleri haline getirmiş tebrübeli profesyonel koç ve mentörlerden oluşmaktadır.



Yargısızdır.



Objektiftir.



Nötrdür.



- İyi bir dinleyicidir.



- Tavsiyede bulunmaz.



- Akıl vermez.



- Deneyim paylaşmaz.



- Çözüm, yol göstermez.



- Tüm cevapların ve çözümlerin kişinin elinde olduğunu bilir.



- Kişinin içsel kaynaklarını harekete geçirir.



- Hedeflerle çalışır.



- Gelecekteki vizyonun oluşmasını sağlar.



- İyi bir yol arkadaşıdır.



- Kişide seçenekler yaratır.



Kişiyi eyleme geçirir ve takip eder.



Motivasyonun oluşmasını sağlar.



Öğrenci Koçluğu Süperviyonu biletini satın aldıktan sonra ne yapmalıyım?



"Univerist Learning Academy kayıt formunu doldurmalısınız. Formu doldurduktan talebiniz doğrultusunda en uygun profesyonel koçumuz sizinle iletişime geçecek ve randevulu bir şekilde seanslara başlayabileceksiniz."



Univerist Öğrenci Koçluğu Süpervizyonuna nerelerde katılabilirim?



- Ataşehir



- Kozyatağı



- Suadiye



- Dragos



- Kartal



- Gerektiğinde İnteraktif (Online) süpervizyon seansları ile dünyanın her yerinden katılabilirsiniz.



Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: 0216 706 11 54 veya (532) 767 37 20



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Univerist® Education Company



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No: 4/2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 01: 59: 00



Kategori : Öğrenci Koçluğu Süpervizyonu



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır