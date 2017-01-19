Öğrenci Kıyafeti Giyerek Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

Nevşehir'de öğrenci kıyafeti giyerek kamu kurum ve kuruluşlarından okul malzemeleri ve eşyaları için para toplayan bir şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, kamu kurum ve kuruluşlarından ismini Murat olarak tanıtıp, Nevşehir Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu, okul malzemeleri ve eşyaları İçin 220 lira paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek para toplayan A.Y. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın bu yöntemle yaklaşık 500 lira para topladığı tespit edilirken hakkında "Dolandırıcılık Suçundan" yasal işlem yapıldı. - NEVŞEHİR