Oğluyla Kavga Eden 9 Yaşındaki Çocuğu Dövdü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Osmanoğlu, iddiaya göre kavga ettiği 2'nci sınıf öğrencisinin babası tarafından dövüldü. Dudağı patlayan ve burnu kanayan çocuğun babası Fuat Osmanoğlu, darp raporu aldıklarını, şikayetçi olacağını söyledi. Olay, dün Ağrı Caddesi'ndeki Nuh'un Gemisi Anaokulu önünde meydana geldi. Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Osmanoğlu, ismi henüz öğrenilemeyen 2'nci sınıf öğrencisi ile kavga etti. İddiaya göre, olayı öğrenen veli A. O. Nuhun Gemisi Anaokulu yakınında yakaladığı Muhammed'e vurdu. Veli, daha sonra çocuğunu alarak uzaklaştı. Yakınlarına haber verilen ve burnu kanayan öğrenci, devlet hastanesine götürüldü. Muhammed Osmanoğlu'nun babası Fuat Osmanoğlu, önce çocukların kendi aralarında kavga ettiklerini sandığını söyledi. Daha sonra olayı öğrendiğini anlatan Osmanoğlu, "Muhammed ile kavga eden çocuğun velisiyle görüşmek için iş yerine gittim. Karşıma 40-45 yaşlarında bir adam çıktı ve daha ben bir şey sormadan 'Çocuğa ben vurdum' dedi. Sebebi ne dedim? O da çocuğuyla kavga ettiği için dövdüğünü söyledi. 'Çocuğa bir tokat atman farklı, ama çocuğun dudağı patlamış, burnu kanıyor' dedim. Burnunu kanatmadığını söyledi. Bunun üzerine ben de hastaneden darp raporu aldım, adli mercilere şikayet edeceğim"diye konuştu. Öte yandan çocuğu dövdüğü öne sürülen veli A.O. ise "Çocuklar kavga etmişti. Ben de bir daha kavga etmesinler diye hem kendi çocuğuma hem de Muhammed'e birer tokat attım" dedi. - Ağrı