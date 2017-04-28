Oğluyla Altın Ararken Patlattığı Dinamit, Yaşlı Adamın Sonu Oldu

Bursa'da kaçak kazı yaptığı sırada dinamit lokumu patlatan Ali Ç.'nin bundan dolayı göçük altında kaldığı iddia edilirken evli ve 2 çocuk babası olan Ç'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

ALTIN ARAMA UMUDU TOPRAĞIN ÇÖKMESİYLE SON BULDU

Olay gece 01.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda kaçak kazı yaparak tünel açan Ali Ç.(57) ve toprağın çökmesiyle göçük altında kaldı. Ali Ç.'ye yardım etmek için orada bulunan Erdoğan Ç.(27) babasının göçük altında kaldığının görünce 112'yi arayarak yardım istedi.



GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri Ali Ç.'nin göçük altından kurtarılması için çalışmalara başladı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmalarının sonucu göçük altından çıkarılan Ç.'ye ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı fakat yapılan müdahaleye rağmen bir sonuç alınamadı ve Ali Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



DİNAMİT PATLATTIĞI İÇİN GÖCÜK ALTINDA KALDI

Kaçak kazı yaptığı sırada dinamit lokumu patlatan Ç.'nin bundan dolayı göçük altında kaldığı iddia edilirken evli ve 2 çocuk babası olan Ali Ç.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ali Ç.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebi belirlenmek için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



