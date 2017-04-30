Oğlunun mutluluğu, gelir kaynağı oldu

Elazığ'da fiziksel engelli oğlunun isteği üzerine aldığı civcivler sayesinde fikir sahibi olan baba, kuluçka makinesi ile hem civciv çıkartarak kendine gelir kapısı oluşturdu



ELAZIĞ - Elazığ'da fiziksel engelli oğlunun isteği üzerine aldığı civcivler sayesinde fikir sahibi olan baba, kuluçka makinesi ile hem civciv çıkartarak kendine gelir kapısı oluşturdu, hemde oğlunun mutluluğuna mutluluk kattı.

Elazığ'ın merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden baba İbrahim Yürük, doğuştan fiziksel engelli dünyaya gelen oğlu Yusuf'un isteği üzerine geçtiğimiz yıl civciv satın aldı. Oğlunun civcivlerle mutlu olduğunu fark eden baba Yürük, belirli bir işi olmadığı için araştırma yaparak iki tane kuluçka makinesi aldı ve en çok talep gören Hollanda Habes cinsi süs tavuklarının yumurtasını temin ederek civciv üretmeye başladı. Civcivlerin tavuk olmasıyla birlikte hem yumurta, hemde yumurtalardan çıkan civcivleri satarak kendisi işinin patronu oldu.

Yumurta 20, Civciv 50 TL

Engelli oğlunun civciv istediğini ve bir arkadaşın tavsiyesi üzerine Hollanda Habeş cinsi civciv aldığını belirten baba İbrahim Yürük, "Büyüttükten sonra yumurtasını isteyenler oldu. Baktım bu işte para var, bir araştırmasını yaptım. Bunların yumurtası öbür yumurtalara göre daha pahalı. Normal bir koli yumurta 9 lira, cins yumurtaların tanesi ise 10 ile 20 lira arasında. 1 aylık civciv 50 lira iken, bir çift tavuğu ise 500 ile 700 lira arası satıyorum" dedi.

İlk olarak bir kuluçka makinesi ile işe başladığını daha sonra ikincisini aldığını aktaran Yürük, şimdi ise 2 bin yumurtalık kuluçka makinesi almayı düşündüğünü kaydetti.

Kendi tavuğundan aldığı yumurtayı kuluçkaya verdiğini ifade eden baba Yürük," Bir sistem kuracağım ve dışarıdan bir yumurta sipariş vermeyeceğim. Elazığ civarında tüm çeşitler bende olsun istiyorum. 2 gün içerisinde de diğer cins tavukların yumurtaları elimde olur. Mayıs sonunda da civcivler çıkmaya başlar"diye konuştu.

Duyup ve görenlerin gelip civciv veya yumurta aldıklarını anlatan Yürük, "Kış ayından bu yana yumurta ve civciv çıkartıp satıyorum. Ama ağırlık civciv üzerine. Bir yumurtayı 10 liraya vereceğime bir civcivi 50 liraya veriyorum. Astronot cinsi tavuğum var. Bununda yumurtası 1,5 lira civarında. Çifti 250 ile 300 arası. Şuanda elimde başka çeşit yok ama sipariş ettiğim çeşit çok. Bunlar da kısa bir süre de elimde olur. Sezon sonunda hastalık ve ölüm gelmezse verim almaya başlayacağız"diyerek yaptığı işi dile getirdi.

(CK-HİV-