Oğlunun Bombalı Paket Getirdiği Baba: Onun Gönderdiğini İlk Anda Anladım

Oğlunun getirdiği bombalı paket sonucu kolunu kaybeden Osman Kurdaş'ın, "Bombalı paketi oğlumun yolladığını ben hemen anladım. Belki polis kanıt bulamamıştır diye düşünüp kimseye bir şey söylemedim" dediği belirtildi.

OĞLU TUTUKLANDIĞINDA YOĞUN BAKIMDAYDI

Makine mühendisi 55 yaşındaki Osman Kurdaş, 14 Kasım 2016'da İstanbul Maltepe'deki şirketinde kendisine yollanan bombalı paketi açarken patlama olmuştu. Bombalı paketi Osman Kurdaş'ın oğlu 29 yaşındaki Alican Kurdaş'ın evde hazırladığı, kurye kılığına girip kafasında kaskla şirkete bıraktığı ortaya çıkmıştı. Patlamada sol kolunu kaybeden ve görme kaybı yaşayan Osman Kurdaş, oğlu tutuklandığında yoğun bakımdaydı.

"OĞLUMUN YOLLADIĞINI HEMEN ANLADIM"

Konu hakkında konuşmayan ve "Hasmım yok, bunu bana kim yapmış olabilir" diyen Kurdaş, ardı ardına geçirdiği ameliyatları takiben geçen hafta hastaneden taburcu oldu. Çok tartışılan konuya yakınları ile yaptığı sohbette yanıt veren Kurdaş, "Bombalı paketi oğlumun yolladığını ben hemen anladım. Belki polis kanıt bulamamıştır diye düşünüp kimseye bir şey söylemedim" dedi.

"SANA ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Osman Kurdaş'ı oğlunun annesi olan eski eşinin de uyardığı ve "Alican'a biraz para ver. Zor durumda. Sana zarar vermesinden korkuyorum" dediği öğrenildi.(Kaynak: Posta)