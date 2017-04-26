Oğlunu Ziyaretten Dönerken Kazada Hayatını Kaybetti

İstanbul'daki oğlunu ziyaretten dönerken Amasya'da trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden Fatma Can (71), İstanbul'da ikamet eden oğlunu ziyarete gitti ve geri dönüşte içinde bulunduğu otomobilin bir başka araçla çarpışması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan ve Samsun'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Fatma Can yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.



Fatma Can'ın ölümü ailesini ve yakınlarını gözyaşına boğdu. - SAMSUN