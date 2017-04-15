Oğlunu Takdis Etmeyi Reddeden Papazı Bıçakladı

Yunanistan'da, Paskalya bayramı ayini için kiliseye giden bir baba ve oğlu, kendilerini takdis etmeyi reddeden papazı bıçakladı.



Yunan medyasında yer alan haberlere göre, İmathias ilindeki Klidi kasabasında ayin için kiliseye giden 69 yaşında bir kişi ile beraberindeki 23 yaşındaki oğlunu bilinmeyen nedenden takdis etmeyi reddeden kilisenin papazı arasında tartışma çıktı.



Tartışma sonunda kilisenin dışında bekleyen baba ve oğlu ayinin sona ermesiyle avluya çıkan papaza küfür ederek bıçaklı saldırıda bulundu.



Bıçak darbeleri ile kolundan yaralanan yaralanan papaz, Aleksandria Hastanesinde tedavi altına alınırken, saldırı sırasında papazın cep telefonunu çalarak kaçan iki saldırgan yakalandı.



Olayla ilgili Veria savcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.