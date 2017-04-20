Oğlunu Tabancayla Yaraladı

SAMSUN'da 76 yaşındaki İ.N., kendisine küfür ettiği gerekçesiyle oğlu 44 yaşındaki Ömer Nigis'i tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Olay dün İlkadım İlçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan ve eve alkollü gelen Ömer Nigis ile yine alkollü olan baba İ.N. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında oğlu, babasına küfür etti. Evin dışında devam eden tartışma sonrası eve gidip ruhsatsız tabancasını alan İ.N., kovaladığı oğluna ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kasığına 2, kalçasına 1 mermi isabet eden Ömer Nigis, kanlar içinde yere düştü. Nigis, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis öfkeli babayı kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalayıp gözaltına aldı.



Polisteki işlemleri tamamlanan İ.N. bugün adliyeye sevk edildi.



- Samsun