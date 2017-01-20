Oğlunu Cezaevinde Ziyarete Giden Yaşlı Kadın Cep Telefonu ile Yakalandı

Samsun'da cezaevinde bulunan oğlunu ziyarete giden yaşlı kadın üzerinde cep telefonu ele geçince gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Samsun E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki E.Ö. adlı kadın cezaevinde yatan oğlunu ziyarete gitti. Jandarma tarafından yapılan aramada üzerinde cep telefonu ele geçen yaşlı kadın gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. "Cezaevine yasak eşya sokmak" suçundan ifadesi alınan yaşlı kadın serbest bırakıldı. - SAMSUN